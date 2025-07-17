Без этих прививок ребёнка могут не пустить в школу! Успейте до 1 сентября

Школа для ребёнка — новый этап жизни, полный не только множества новых знаний и знакомств, но и инфекций. Потому что если в детском саду дети находятся каждый в своей группе, то в школе они уже постоянно контактируют с большим количеством людей, которые могут переносить опасные вирусы.