Без этих прививок ребёнка могут не пустить в школу! Успейте до 1 сентября

Почему важно сделать прививки до школы?
Школа для ребёнка — новый этап жизни, полный не только множества новых знаний и знакомств, но и инфекций. Потому что если в детском саду дети находятся каждый в своей группе, то в школе они уже постоянно контактируют с большим количеством людей, которые могут переносить опасные вирусы.
Перед школой детей вакцинируют для того, чтобы организм был менее восприимчив к инфекциям и, даже подхватив что-то, перенёс в более лёгкой форме. Если большинство детей в учебном заведении привито, образуется так называемый коллективный иммунитет, то есть уже снижается вероятность передачи болезни от одного человека к другому.
Вакцинацию проводят согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ.
Какие прививки и пробы нужны перед школой в 2025 году?
Реакция Манту. Это проба для диагностики туберкулёза. Её делают каждый год детям до семи лет включительно. Если реакция будет отрицательной, в течение двух ближайших недель могут провести ревакцинацию. Дальше пробу каждый год проводят в школе ученикам до 17 лет включительно.
Гепатит В. Её делают новорождённым по схеме 0−3−6. Цифры обозначают возраст младенца в месяцах. Если же по какой-то причине такую прививку не сделали вовремя, то перед школой её тоже нужно будет сделать.
Полиомиелит (ИПВ и /или ОПВ). Таких прививок у ребёнка перед школой должно быть сделано шесть. Причём три из них с интервалом в один месяц. В противном случае ребёнка могут перевести на домашнее обучение.
От кори, краснухи и паротита прививают в 12 месяцев и в шесть лет.
Прививка от пневмококковой инфекции защищает организм от пневмонии, отита, менингита и других заболеваний. В зависимости от даты первого укола могут назначить вплоть до четырёх прививок. Если у ребёнка слабый иммунитет, врач может порекомендовать дополнительную дозу препарата.
Вакцина АКДС оберегает организм от столбняка, дифтерии и коклюша. У дошкольника должно быть сделано четыре прививки. Но если со дня последнего укола прошло уже пять лет, то делают пятую.
Вакцинация против гемофильной инфекции типа b стала обязательной с 2022 года. Но её делают детям до пяти лет.
Рекомендуемые прививки перед 1 сентября.
Без этих прививок в первый класс возьмут, в Национальном календаре их нет, но врачи советуют сделать их для того, чтобы уберечь организм будущего первоклассника от тяжёлого течения этих болезней.
Например, если ребёнок не болел ветрянкой, рекомендуется привиться от неё, потому что чем старше человек, тем сложнее у него протекает болезнь.
В последнее время, несмотря на повсеместную обработку, стало очень много клещей, некоторые из которых являются переносчиками смертельного заболевания энцефалит и опасного для здоровья боррелиоза, или по-другому болезни Лайма. От них тоже советуют привиться перед школой.
Также педиатры советуют вакцинироваться от желтухи — гепатита А, который также называют «болезнью грязных рук». Вспышки этого заболевания как раз часто фиксируют в школах. Ребёнку нужно всего две дозы с перерывом 6−12 месяцев.