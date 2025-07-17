В Шэньчжэне роботы самостоятельно осуществили доставку товаров на метро

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В понедельник в китайском городе Шэньчжэнь (Южный Китай) роботы самостоятельно осуществили доставку товаров на метро. Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на сообщение, опубликованное во вторник на портале Народного правительства г. Шэньчжэнь.
Согласно сообщению, в понедельник несколько роботов успешно осуществили беспилотную доставку в непиковое время на метрополитене. Доставка удалась при помощи алгоритма диспетчеризации с применением искусственного интеллекта.
Более того, отмечается в сообщении, эти роботы предназначены для доставки товаров в магазины шаговой доступности «7-Eleven» на станциях метро.
Кроме упомянутого алгоритма диспетчеризации, роботы также оснащены рядом других технологий и компонентов, включая панорамный лидар и механическое шасси. Все это позволяет им самостоятельно спланировать оптимальный маршрут доставки, не заблудиться по дороге и в автономном режиме совершить поездку в вагоне метро.
Ожидается, что в будущем подобные роботы смогут повысить эффективность использования пропускной способности метро в непиковое время и улучшить эффективность доставки товаров в торговые точки. -0-