В Шэньчжэне роботы самостоятельно осуществили доставку товаров на метро

Кроме упомянутого алгоритма диспетчеризации, роботы также оснащены рядом других технологий и компонентов, включая панорамный лидар и механическое шасси. Все это позволяет им самостоятельно спланировать оптимальный маршрут доставки, не заблудиться по дороге и в автономном режиме совершить поездку в вагоне метро.