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Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг

Двух лосей, застрявших на водохранилище в Истре, будут вызволять в четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация, что два лося не могут выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре.

«Да, спасать будут, возможно завтра. Просто лишний раз не хотим их пугать, травмировать или вкалывать препараты. Но если к завтрашнему дню не выйдут — будем вытаскивать», — отметили в пресс-службе ведомства.