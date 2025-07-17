Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски, объявлена угроза цунами

Как подчеркнули в пресс-службе американской Геологической службы, стихийное бедствие зафиксировано в 20:37 по местному времени (23:37 по МСК) в 88 км к югу от города Сэнд-Поинт, население которого составляет около 1060 человек. Магнитуду землетрясения оценили в 7,2. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 20 км.