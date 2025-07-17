Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски, объявлена угроза цунами

Вечером в среду, 16 июля, стало известно, что у берегов Аляски, а именно недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение. По данным специалистов Национальной метеорологической службы США (NWS), существует даже угроза цунами.
Как подчеркнули в пресс-службе американской Геологической службы, стихийное бедствие зафиксировано в 20:37 по местному времени (23:37 по МСК) в 88 км к югу от города Сэнд-Поинт, население которого составляет около 1060 человек. Магнитуду землетрясения оценили в 7,2. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 20 км.
После стихийного бедствия NWS объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. В настоящее время никакой информации о жертвах и разрушениях нет.
Как KP.RU писал ранее, в понедельник, 14 июля, у побережья Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5. Стихийное бедствие в Средиземном море ощутили жители Андалусии и Мурсии.