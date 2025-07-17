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Магнитные бури 17 июля 2025 года: спокойный геомагнитный фон

17 июля 2025 года ожидается благоприятная геомагнитная обстановка на территории России.

17 июля 2025 года ожидается благоприятная геомагнитная обстановка на территории России. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, серьезных магнитных возмущений не прогнозируется.

Солнечная активность в июле 2025 года.

За последние сутки зафиксировано:

— 2 солнечные вспышки класса С (C2.4 и C1.6);

— Общая продолжительность активности — 4 часа;

— Основной источник возмущений — корональная дыра в центральной части солнечного диска.

Эти показатели значительно ниже средних значений для данного периода года.

Подробный прогноз на 17 июля.

— Уровень геомагнитных возмущений: Kp=1−2 (незначительные колебания);

— Вероятность магнитной бури: 7%;

— Период стабильности: с 06:00 до 18:00 по московскому времени;

— Возможные слабые возмущения: утренние часы (04:00−07:00).Рекомендации для метеочувствительных людей.

Специалисты рекомендуют:

— Поддерживать водный баланс (1,5−2 литра воды в день);

Избегать:

— эмоциональных перегрузок;

— физического перенапряжения;

— употребления алкоголя;

Включить в рацион:

— свежие фрукты и овощи;

— лёгкие белковые продукты;

— травяные чаи.

Прогноз по городам.

— Москва: стабильная обстановка в течение дня;

— Санкт-Петербург: возможны слабые колебания утром;

— Самара: благоприятные условия без возмущений.

Важно! Уже 21−23 июля ожидается усиление геомагнитной активности до уровня Kp=5.

Для отслеживания ситуации в реальном времени используйте специализированные приложения или сайты космического мониторинга.