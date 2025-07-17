Магнитные бури 17 июля 2025 года: спокойный геомагнитный фон

17 июля 2025 года ожидается благоприятная геомагнитная обстановка на территории России. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, серьезных магнитных возмущений не прогнозируется.
Солнечная активность в июле 2025 года.
За последние сутки зафиксировано:
— 2 солнечные вспышки класса С (C2.4 и C1.6);
— Общая продолжительность активности — 4 часа;
— Основной источник возмущений — корональная дыра в центральной части солнечного диска.
Эти показатели значительно ниже средних значений для данного периода года.
Подробный прогноз на 17 июля.
— Уровень геомагнитных возмущений: Kp=1−2 (незначительные колебания);
— Вероятность магнитной бури: 7%;
— Период стабильности: с 06:00 до 18:00 по московскому времени;
— Возможные слабые возмущения: утренние часы (04:00−07:00).Рекомендации для метеочувствительных людей.
Специалисты рекомендуют:
— Поддерживать водный баланс (1,5−2 литра воды в день);
Избегать:
— эмоциональных перегрузок;
— физического перенапряжения;
— употребления алкоголя;
Включить в рацион:
— свежие фрукты и овощи;
— лёгкие белковые продукты;
— травяные чаи.
Прогноз по городам.
— Москва: стабильная обстановка в течение дня;
— Санкт-Петербург: возможны слабые колебания утром;
— Самара: благоприятные условия без возмущений.
Важно! Уже 21−23 июля ожидается усиление геомагнитной активности до уровня Kp=5.
Для отслеживания ситуации в реальном времени используйте специализированные приложения или сайты космического мониторинга.