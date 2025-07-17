«Это Тушино!»: Несколько десятков человек устроили массовый замес на юге Москвы

Несколько десятков человек устроили массовую драку в московском районе Ясенево. Видео © Telegram / SHOT.
Известно, что некоторые участники драки были вооружены палками и перцовыми баллончиками. Также использовалась пиротехника: в ходе столкновения неоднократно раздавались хлопки от запускаемых фейерверков, которые участники направляли друг в друга.
На место оперативно прибыли наряды Росгвардии. По последним данным, правоохранители проводят рейд по району с целью задержания участников беспорядков. Точные причины и обстоятельства конфликта пока устанавливаются.
Ранее в Санкт-Петербурге произошла массовая драка среди подростков у станции метро «Проспект Просвещения», в ходе которой использовались ракетницы. Потасовка случилась 15 июля примерно в 22:00.