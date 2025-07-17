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Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

Ночью 17 июля в аэропорту Калуги ввели ограничения на работу воздушной гавани.

Источник: Комсомольская правда

Работа аэропорта Калуги временно ограничена. Соответствующее оповещение опубликовали в пресс-службе Росавиации в 00:35 17 июля.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности авиаперелетов, уточняется в сообщении. С 00:35 до снятия наложенных мер гражданские воздушные суда не могут приземляться и отправляться из калужского аэропорта. Речь идет о воздушной гавани Грабцево, указано в уведомлении.

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.