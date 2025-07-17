Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

Работа аэропорта Калуги временно ограничена. Соответствующее оповещение опубликовали в пресс-службе Росавиации в 00:35 17 июля.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности авиаперелетов, уточняется в сообщении. С 00:35 до снятия наложенных мер гражданские воздушные суда не могут приземляться и отправляться из калужского аэропорта. Речь идет о воздушной гавани Грабцево, указано в уведомлении.
«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.