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В Германии выдали ордера на арест шести россиян, подозреваемых в хакерской атаке

Германия, США, Испания и ряд стран провели международную операцию и выдали шесть ордеров на арест.

Источник: Комсомольская правда

В Германии были выданы шесть ордеров на арест граждан России или проживающих в РФ подозреваемых. Их обвиняют в якобы проведении хакерской атаки, пишет федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ.

Как указывается в сообщении, соответствующее решение вынесли правоохранители Германии, США и представители некоторых других стран. В их числе Нидерланды, Швеция, Швейцария, Франция, Испания и Италия. Мероприятия стали частью международной полицейской операции Eastwood.

«…были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в Российской Федерации подозреваемых. Двое из них подозреваются в том, что являются основными организаторами группы NoName057 (16). Дополнительно ордер на арест был выдан испанскими властями», — говорится в материале.

Между тем, кибератаке подверглась российская компания Novabev Group. Злоумышленники вышли на связь и потребовали выкуп.