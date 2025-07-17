В Германии выдали ордера на арест шести россиян, подозреваемых в хакерской атаке

«…были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в Российской Федерации подозреваемых. Двое из них подозреваются в том, что являются основными организаторами группы NoName057 (16). Дополнительно ордер на арест был выдан испанскими властями», — говорится в материале.