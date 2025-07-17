В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию «Википедии»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить материалы, размещаемые в русскоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия», на наличие нарушений законодательства РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку материалов, размещенных в русскоязычной версии интернет-энциклопедии “Википедия”, — сказано в обращении на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Останина также просит Краснова принять меры прокурорского реагирования в случае выявления соответствующих нарушений, в том числе в установленном законом порядке привлечь к ответственности виновных лиц, а также в возможно короткие сроки ограничить доступ к недостоверным сведениям и информации, распространение которой в России запрещено.
В документе отмечается, что «Википедия» позиционирует себя как один из главных просветительских, образовательных, исторических и научных ресурсов, однако, по мнению парламентария, достоверность и законность материалов, размещаемых в русскоязычной версии «Википедии», крайне сомнительны.
«Особую обеспокоенность комитета вызывает распространение ресурсом материалов, не просто предвзятой, но откровенно враждебной и экстремистской направленности в отношении нашей страны, политических лидеров, исторических событий, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Кроме того, на ресурсе отсутствует маркировка категорий информационных материалов знаком информационной продукции», — следует из текста обращения.
По словам главы комитета Госдумы, важно учитывать, что современные дети с самого раннего возраста, еще до появления у них устойчивых навыков чтения и письма, начинают пользоваться мобильными устройствами, подключенными к сети «Интернет», не только для просмотра развлекательного контента, но и для получения информации по интересующим вопросам. Она добавила, что ссылка именно на материалы «Википедии» появляется первой в списке ответов на практический любой вопрос.