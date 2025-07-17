В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию «Википедии»

По словам главы комитета Госдумы, важно учитывать, что современные дети с самого раннего возраста, еще до появления у них устойчивых навыков чтения и письма, начинают пользоваться мобильными устройствами, подключенными к сети «Интернет», не только для просмотра развлекательного контента, но и для получения информации по интересующим вопросам. Она добавила, что ссылка именно на материалы «Википедии» появляется первой в списке ответов на практический любой вопрос.