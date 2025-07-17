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В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Миттой

Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов в Москве. Попрощаться с выдающимся деятелем искусства можно будет с 12 до 14 часов.

Церемония прощания состоится в четверг.

Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов в Москве. Попрощаться с выдающимся деятелем искусства можно будет с 12 до 14 часов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУвел возлюбленную из семьи, снял одну из первых постельных сцен в СССР: как жил режиссер Александр Митта.

«Прощание пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов. Начало — в 12 часов», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, кинорежиссера Александра Митту (Рабиновича) после церемонии прощания кремируют. Об этом сообщил его сын Евгений. Глубокие соболезнования семье и близким Митты выразил президент РФ Владимир Путин.

Александр Митта ушел из жизни 14 июля на 93-м году жизни. В конце июня создателю культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.