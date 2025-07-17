В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Миттой

Александр Митта ушел из жизни 14 июля на 93-м году жизни. В конце июня создателю культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.