В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Миттой

Церемония прощания состоится в четверг.
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов в Москве. Попрощаться с выдающимся деятелем искусства можно будет с 12 до 14 часов.
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«Прощание пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов. Начало — в 12 часов», — уточнило РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, кинорежиссера Александра Митту (Рабиновича) после церемонии прощания кремируют. Об этом сообщил его сын Евгений. Глубокие соболезнования семье и близким Митты выразил президент РФ Владимир Путин.
Александр Митта ушел из жизни 14 июля на 93-м году жизни. В конце июня создателю культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.