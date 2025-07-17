Россияне скупают билеты на концерты Надежды Кадышевой

«С 1 января по 13 июля 2025 года продажи билетов на выступления Кадышевой увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. Люди купили их более 274 000 штук», — передает газета «Ведомости» слова Мазавришвили.