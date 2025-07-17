Американец нашёл в кассе заправки редкую монету и продал её за огромную сумму

Ранее в Париже на аукционе был продан сундук с древними золотыми монетами за 3,3 миллиона евро (около 297 миллионов рублей). Находка принадлежала Полу Нарсу, умершему коллекционеру антиквариата из небольшого городка. После его смерти в 2024 году, у него не оказалось наследников, и нотариус, узнав о его увлечении, решил исследовать имущество в поисках ценностей.