Центрам реабилитации разрешат спасать диких животных без лишней бюрократии

В пресс-службе Минприроды сообщили ТАСС, что изменения коснутся закона «О животном мире». «Впервые будет введено правовое регулирование деятельности центров реабилитации животных. В частности, поправки позволят частным центрам спасать пострадавших животных без необходимости получать отдельное разрешение на каждый случай», — уточнили в ведомстве.