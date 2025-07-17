Центрам реабилитации разрешат спасать диких животных без лишней бюрократии

Частные реабилитационные центры в России смогут оказывать помощь травмированным диким животным без сложных бюрократических процедур. Об этом говорится в распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, до мая 2026 года планируется разработать законопроект, регулирующий содержание и разведение диких животных.
В пресс-службе Минприроды сообщили ТАСС, что изменения коснутся закона «О животном мире». «Впервые будет введено правовое регулирование деятельности центров реабилитации животных. В частности, поправки позволят частным центрам спасать пострадавших животных без необходимости получать отдельное разрешение на каждый случай», — уточнили в ведомстве.
Центры смогут работать на основании двух видов разрешений: для краснокнижных видов их будет выдавать Росприроднадзор, для остальных — региональные власти.
Внесённые изменения повысят прозрачность работы как государственных, так и частных центров за счёт установления обязательных норм и требований к их деятельности.
За подготовку законопроекта отвечают Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Росприроднадзор.
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