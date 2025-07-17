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В России не собираются полностью запрещать самокаты, но они могут все же исчезнуть с улиц: в чем подвох

В РФ не намерены вводить полный запрет на использование электросамокатов.

На федеральном уровне в России не планируется вводить полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Как рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, решение о подобном могут принимать только регионы.

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — цитирует его агентство.

По его словам, в настоящее время регионы самостоятельно могут регулировать этот вопрос. К примеру, вводить ограничения для СИМ, определять медленные зоны или даже полностью запрещать их использование.

Как KP.RU писал ранее, прокат средств индивидуальной мобильности и электросамокатов уже запретили в Елабуге и Благовещенске. В последнем городе за использование вышеупомянутых СИМ предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей.