В России не собираются полностью запрещать самокаты, но они могут все же исчезнуть с улиц: в чем подвох

На федеральном уровне в России не планируется вводить полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Как рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, решение о подобном могут принимать только регионы.
«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — цитирует его агентство.
По его словам, в настоящее время регионы самостоятельно могут регулировать этот вопрос. К примеру, вводить ограничения для СИМ, определять медленные зоны или даже полностью запрещать их использование.
Как KP.RU писал ранее, прокат средств индивидуальной мобильности и электросамокатов уже запретили в Елабуге и Благовещенске. В последнем городе за использование вышеупомянутых СИМ предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей.