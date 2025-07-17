В России не собираются полностью запрещать самокаты, но они могут все же исчезнуть с улиц: в чем подвох

На федеральном уровне в России не планируется вводить полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Как рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, решение о подобном могут принимать только регионы.