Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори

Там уточнили, что новый высокоточный ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори (РНК) на ранних стадиях болезни. Теперь выявить инфекцию можно до появления первых симптомов. Раньше возможно было сделать только иммуноферментный анализ (ИФА), который проводили при появлении клинических признаков болезни — не ранее четвертого дня после возникновения сыпи.