«Покойся с миром, Кабан»: Александр Поветкин попрощался с погибшим на боевом задании тренером

Игорь Нестеров был частью команды Поветкина на протяжении всей его профессиональной карьеры. Сам Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011−2013), временный чемпион мира по версии WBC (2020−2021). Боксёр объявил о завершении карьеры в 2021 году, однако в феврале 2024 года сообщил о возможности возвращения на ринг при улучшении состояния здоровья.