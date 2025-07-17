В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов в регионах РФ

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — уточнил Федяев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что действующее законодательство предоставляет субъектам Федерации достаточные полномочия для самостоятельного регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Регионы могут самостоятельно определять степень ограничений, включая введение специальных «медленных зон» или полный запрет на эксплуатацию электросамокатов на своей территории.