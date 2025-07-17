Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2025

Погода в Иркутске 17 июля 2025 обещает переменную облачность, ночью и утром пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, после захода солнца похолодает до +15…+17. Ветер 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 17 июля 2025.
— Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, в северо-восточных районах в течение суток кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туманы. Ветер северо-западный, юго-западный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +23….+28, местами +15…+20. Температура ночью +13…+18, при прояснении +6…+11. Вот что обещает погода в Иркутске 17 июля 2025.