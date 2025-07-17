Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июля 2025

Погода в Иркутске 17 июля 2025 обещает переменную облачность, ночью и утром пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, после захода солнца похолодает до +15…+17. Ветер 5−10 м/с.