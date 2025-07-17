Путину предложили предоставлять льготную семейную ипотеку парам без детей: вот что ответил президент

Риэлтор Руслан Сырцов порассуждал, на сколько может подорожать квадратный метр площади в Москве. Изменения связаны с решением Центробанка снизить ключевую ставку. Сейчас в Москве цена квадратного метра площади составляет 616 тысяч рублей, заметил риэлтор. Если оформлять ипотеку, то с учетом переплат под 21,4% годовых его стоимость будет порядка 2,6 миллиона рублей. При первом взносе в размере 20% и сроке действия кредита в 30 лет за «квадрат» придется отдать 3,2 миллиона рублей, посчитал эксперт. По его словам, найти способных платить такие деньги покупателей сложно даже в столице.