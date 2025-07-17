Путину предложили предоставлять льготную семейную ипотеку парам без детей: вот что ответил президент

Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Во время разговора один из них сообщил приятную новость: он совсем недавно женился. В связи с этим работник обратился к Владимиру Путину с предложением предоставлять льготную семейную ипотеку парам без детей. Российский лидер в ответ назвал сотрудника ММК «хитрюгой».
Владимир Путин отметил, что государство поможет в случае рождения ребенка. Однако «авансом» никто льготную ипотеку не предоставляет.
«Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит», — указал Владимир Путин.
Как оказалось, молодая семья откладывает рождение ребенка ввиду отсутствия своего жилья. Сотрудник Магнитогорского металлургического комбината уточнил, что льготы можно было бы давать тем, у кого нет детей, с условием их рождения в ближайшие годы.
По расчетам эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева, ставки по рыночной ипотеке вскоре могут упасть. Он считает, что это случится к 2027 году. Эксперт предрек падение ставки до 10−12%. Спикер также заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку до 15% к концу 2025 года.
Между тем, по предварительным данным, к началу августа может вырасти первоначальный взнос по семейной ипотеке. Кроме того, ожидаются ужесточения требований к заемщикам. Первоначальный взнос могут повысить до 50% и выше. Такие изменения ожидаются уже к 5−6 августа. Эксперты посоветовали не откладывать покупку жилья.
Риэлтор Руслан Сырцов порассуждал, на сколько может подорожать квадратный метр площади в Москве. Изменения связаны с решением Центробанка снизить ключевую ставку. Сейчас в Москве цена квадратного метра площади составляет 616 тысяч рублей, заметил риэлтор. Если оформлять ипотеку, то с учетом переплат под 21,4% годовых его стоимость будет порядка 2,6 миллиона рублей. При первом взносе в размере 20% и сроке действия кредита в 30 лет за «квадрат» придется отдать 3,2 миллиона рублей, посчитал эксперт. По его словам, найти способных платить такие деньги покупателей сложно даже в столице.