Сибига: Киев готов к новым переговорам с Москвой при условии прекращения огня

Украина готова возобновить диалог с Россией по урегулированию конфликта, но только после прекращения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским и литовским коллегой Кястутисом Будрисом.
— Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте, — подчеркнул Сибига.
По словам украинского дипломата, достижение устойчивого прекращения огня является для Киева ключевым условием, после которого станет возможным обсуждение других аспектов урегулирования конфликта, трансляцию выступления вел телеканал «Рада» на YouTube.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывание представителей Украины о том, что формат переговоров в Стамбуле «себя практически исчерпал», означает их нежелание договариваться с Москвой, помимо их «наплевательского отношения» к своим гражданам.
10 июля президент Украины Владимир Зеленский высказался, что переговоры России и Украины пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все обмены, о которых договорились в ходе консультаций в Стамбуле.