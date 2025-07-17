Движение машин по Крымскому мосту временно приостановлено

Ночью в четверг, 17 июля, временно приостановлено движение машин по Крымскому мосту. Об этом заявили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к данному объекту. Автомобилистов, находящихся на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.