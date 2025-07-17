Движение машин по Крымскому мосту временно приостановлено

Ночью в четверг, 17 июля, временно приостановлено движение машин по Крымскому мосту. Об этом заявили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к данному объекту. Автомобилистов, находящихся на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в опубликованном посте.
Количество машин, которые стоят на мосту или перед ним, пока неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, утром минувшего понедельника, 14 июля, движение по Крымскому мосту также временно было приостановлено. Сообщалось, что перед ним скопилось огромное количество автомобилей — насчитывалось 1760 транспортных средств.