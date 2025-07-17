На Крымском мосту ввели временные ограничения на проезд автотранспорта

На Крымском мосту в ночь на четверг, 17 июля, ввели временные ограничения на проезд автомобильного транспорта. Об этом предупредил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
При этом телеграм-канал не называет причину, по которой введены ограничения.
Находящихся на мосту и в зоне пунктов досмотра водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что над Крымом и Азовским морем за ночь сбили шесть украинских дронов.