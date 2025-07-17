В Госдуме призвали снизить цены в вузах по важнейшим специальностям

Необходимо установить верхний предел стоимости обучения в российских вузах, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, необходимо ограничить рост платы за обучение, особенно по ключевым для страны специальностям. Он подчеркнул важность уменьшения расходов на образование для студентов, обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям.