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В Госдуме заявили, что просмотр интервью с иноагентами не повлечет штраф

В Госдуме пояснили, что поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов не предусматривают наказание за просмотр интервью с иностранными агентами.

В Госдуме пояснили, что поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов не предусматривают наказание за просмотр интервью с иностранными агентами. Об этом пишет ТАСС.

В документе уточняется, что штрафы будут применяться за намеренный поиск и использование материалов из федерального списка Минюста, включающего порядка 5,5 тысяч экстремистских материалов. При этом просмотр интервью, в которых участвуют иностранные агенты, не подпадает под штрафные санкции, даже если в беседе участвуют несколько иноагентов.

Также в Госдуме отметили, что создание интернет-мемов с иностранными агентами не будет считаться распространением экстремистского контента, если только эти мемы не будут официально признаны экстремистскими и внесены в соответствующий список Минюста.

Поправки, одобренные комитетом по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в транспортно-экспедиционной деятельности, предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьёй 13.53. Она предусматривает штрафы за умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включая использование VPN-сервисов. Размер штрафа для граждан может составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

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