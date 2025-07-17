В Госдуме заявили, что просмотр интервью с иноагентами не повлечет штраф

В документе уточняется, что штрафы будут применяться за намеренный поиск и использование материалов из федерального списка Минюста, включающего порядка 5,5 тысяч экстремистских материалов. При этом просмотр интервью, в которых участвуют иностранные агенты, не подпадает под штрафные санкции, даже если в беседе участвуют несколько иноагентов.