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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативной ситуации на подъездах.

Источник: Life.ru

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затруднений в проезде с обеих сторон к мосту до остановки движения не было.

Ранее Life.ru рассказывал, как вдохновлённый Илоном Маском турист провёз через Крымский мост огнемёт, чтобы защититься от комаров. Сотрудники службы досмотра сочли объяснение убедительным и разрешили проезд с необычным устройством.

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