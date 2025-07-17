В РФ хотят установить дифференцированную ставку ипотеки в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился с предложением по ипотечной ставке. Председатель ГД считает, что стоит ее усовершенствовать. Для этого, по его мнению, стоит установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона, цитирует ТАСС.
Сейчас, отметил Вячеслав Володин, в России «плоская» ставка. Она не учитывает разницу в доходах по регионам, уточнил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что правительству необходимо создать такие условия, чтобы люди оставались жить и работать в родных областях.
«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная», — заключил Вячеслав Володин.
Один из сотрудников Магнитогорского металлургического комбината на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил усовершенствовать и программу семейной ипотеки. Он обратился с просьбой начать давать льготы семьям без детей.