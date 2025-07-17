В РФ хотят установить дифференцированную ставку ипотеки в регионах

«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная», — заключил Вячеслав Володин.