Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Это касается региональных выплат. Так, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, «северную» надбавку уберут. Но в обратном случае она появится. Также она может увеличиться при переезде из одного северного региона в другой.
То же самое касается надбавок, полагающихся тем, кто проживает в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях. Есть и другие дополнительные выплаты от региона, которые можно потерять при переезде, но в новом регионе могут оказаться свои доплаты.
«Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой», — заключила Коваленко.