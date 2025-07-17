Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде

Доцент Коваленко: пенсионеров с Крайнего Севера лишат надбавки при переезде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Размер пенсии при переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Это касается региональных выплат. Так, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, «северную» надбавку уберут. Но в обратном случае она появится. Также она может увеличиться при переезде из одного северного региона в другой.

То же самое касается надбавок, полагающихся тем, кто проживает в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях. Есть и другие дополнительные выплаты от региона, которые можно потерять при переезде, но в новом регионе могут оказаться свои доплаты.

«Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой», — заключила Коваленко.