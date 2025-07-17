В Госдуме призвали определить верхнюю границу стоимости обучения в вузах

Стоимость обучения в медицинских вузах в 2024 году выросла на 35%. В условиях кадрового дефицита подготовка специалистов является государственной задачей. Об этом напомнил в беседе с ТАСС депутат ГД Сергей Миронов. Он предложил установить верхнюю границу стоимости обучения в вузах.
Депутат подчеркнул, что стоит снизить цены на учебу хотя бы «по важнейшим специальностям». При этом он указал на необходимость ориентирования на решение вузов.
«Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден», — порассуждал Сергей Миронов.
Парламентарий также предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Он отметил, что размер выплат не должен отставать от роста цен.