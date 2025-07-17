В Госдуме призвали определить верхнюю границу стоимости обучения в вузах

Стоимость обучения в медицинских вузах в 2024 году выросла на 35%. В условиях кадрового дефицита подготовка специалистов является государственной задачей. Об этом напомнил в беседе с ТАСС депутат ГД Сергей Миронов. Он предложил установить верхнюю границу стоимости обучения в вузах.