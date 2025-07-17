В Иркутске скорбят по Тамоцу Ямадэ, экс-мэру Канадзавы

В возрасте 93 лет скончался Тамоцу Ямадэ — экс-мэр японского города Канадзава и Почетный гражданин Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, он многое сделал для укрепления дружбы между городами-побратимами.
Благодаря его усилиям в Канадзаве появилась Иркутская аллея с сибирскими деревьями, а в Иркутске — традиционный японский фонарь котодзи-торо. К 30-летию сотрудничества в обоих городах установили памятные знаки. Также при поддержке Ямадэ в Иркутском лингвистическом университете преподавали японские стажеры.
— Тамоцу Ямадэ был энергичным, трудолюбивым и мудрым человеком. Мы всегда будем помнить его вклад в развитие наших городов, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ямадэ родился 27 ноября 1931 года, окончил университет в Канадзаве по специальности юриспруденция и литература. С 1990 по 2010 год он возглавлял город, а также руководил Ассоциацией малых предприятий префектуры Исикава. В 2007 году ему присвоили звание Почетного гражданина Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове увековечили память бывшего мэра Владислава Поздняка.