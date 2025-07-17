В Иркутске скорбят по Тамоцу Ямадэ, экс-мэру Канадзавы

Ямадэ родился 27 ноября 1931 года, окончил университет в Канадзаве по специальности юриспруденция и литература. С 1990 по 2010 год он возглавлял город, а также руководил Ассоциацией малых предприятий префектуры Исикава. В 2007 году ему присвоили звание Почетного гражданина Иркутска.