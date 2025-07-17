Собянин: уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву

Система противовоздушной обезвредила два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что к месту падения обломков уничтоженных дронов прибыли специалисты экстренных служб.
Напомним, ранее глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал о нескольких беспилотниках, нейтрализованных силами ПВО в небе над Воронежем. По предварительным данным, ранения людей удалось избежать.
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