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Собянин: уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву

К месту падения обломков БПЛА, сбитых на подлёте к российской столице, прибыли экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обезвредила два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что к месту падения обломков уничтоженных дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Напомним, ранее глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал о нескольких беспилотниках, нейтрализованных силами ПВО в небе над Воронежем. По предварительным данным, ранения людей удалось избежать.

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