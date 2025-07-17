Мошенники прикрываются оплатой обучения: новая схема обмана абитуриентов набирает обороты

В 2025 году наблюдается напряженная ситуация вокруг поступления в вузы. На этом фоне активизировались мошенники, желающие заработать на абитуриентах. Так, злоумышленники разработали новую схему. Они стали звонить абитуриентам и просить оплатить обучение еще до поступления в вуз, пишет газета «Известия».
Об обманной схеме россиян предупредил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что раньше в вузы было гораздо проще поступить. Теперь абитуриенты в разы больше переживают за учебу.
«Сейчас конкурс идет даже среди платников. Вот тут и начинаются все эти игры мошенников», — указал Александр Перенджиев.
Депутат Сергей Миронов призвал установить верхнюю границу стоимости обучения. По его мнению, это необходимо в условиях кадрового дефицита.