Мошенники прикрываются оплатой обучения: новая схема обмана абитуриентов набирает обороты

В 2025 году наблюдается напряженная ситуация вокруг поступления в вузы. На этом фоне активизировались мошенники, желающие заработать на абитуриентах. Так, злоумышленники разработали новую схему. Они стали звонить абитуриентам и просить оплатить обучение еще до поступления в вуз, пишет газета «Известия».