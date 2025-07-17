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Компания Zielinski & Rozen опровергла информацию о поставках парфюмерии ВСУ

Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen официально опроверг информацию о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen официально опроверг информацию о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В заявлении на сайте компании подчеркивается, что распространенные в СМИ фотографии с якобы «гуманитарной помощью» бойцам ВСУ запечатлели контрафактную продукцию, не имеющую отношения к оригинальным товарам бренда.

— Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, — отметили в компании.

Zielinski & Rozen также заявили, что активно борются с контрафактом: за четыре года было выявлено свыше 2,5 тысяч распространителей подделок, подано 350 исков. В компании предположили, что ложные публикации могли быть спровоцированы их антипиратской деятельностью, и направили требования об опровержении в СМИ, а также обратились в правоохранительные органы,, говорится в заявлении компании на официальном сайте.