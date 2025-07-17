Компания Zielinski & Rozen опровергла информацию о поставках парфюмерии ВСУ

Zielinski & Rozen также заявили, что активно борются с контрафактом: за четыре года было выявлено свыше 2,5 тысяч распространителей подделок, подано 350 исков. В компании предположили, что ложные публикации могли быть спровоцированы их антипиратской деятельностью, и направили требования об опровержении в СМИ, а также обратились в правоохранительные органы,, говорится в заявлении компании на официальном сайте.