Прокуратура: видео Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги

В среду суд начал рассмотрение уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй обвиняемый — Алексей Барановский** (также признан в России иноагентом) находятся в розыске. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета»). Кроме того, Курбангалеева обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии»). Об этом пишет РИА Новости.