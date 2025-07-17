Прокуратура: видео Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* (признанная в России иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов) своими видеороликами вызывает у россиян чувство тревоги и страха, сообщила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где стартовало заочное рассмотрение дела по обвинению в оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооружённых силах России.
«Опубликовав несколько постов в своём Telegram-канале, она умышленно распространяла под видом достоверных данных сведения о ракетных ударах ВС России по гражданской инфраструктуре Украины. Таким образом, Курбангалеева ввела в заблуждение широкий круг лиц относительно законности действий ВС РФ в ходе специальной военной операции, дискредитировала российскую армию и вызвала у общества, ознакомившегося с её видеоматериалами, чувства тревоги, страха, беспомощности и незащищённости со стороны государства», — зачитал прокурор обвинительное заключение.
В среду суд начал рассмотрение уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй обвиняемый — Алексей Барановский** (также признан в России иноагентом) находятся в розыске. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета»). Кроме того, Курбангалеева обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии»). Об этом пишет РИА Новости.
Установлено, что в мае 2024 года, находясь за пределами России, Курбангалеева и Барановский совместно разместили на YouTube видеозапись, содержащую признаки призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма. Также в январе 2023 года Курбангалеева опубликовала в Telegram ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Курбангалеева включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
С 2007 по 2014 год она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В настоящее время ведёт собственный YouTube-канал и с 2018 года проживает и работает в Праге.
• Признана иностранным агентом, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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