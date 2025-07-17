ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

Готовность использовать цифровой рубль медленно растет: в 2025 году ее выразили 35% опрошенных против 31% в 2024 году. Однако большинство респондентов (51%) пока не хотят пользоваться новым форматом денег. В Центробанке отмечают, что настороженность к нововведениям — обычное явление, и заверяют: все операции будут добровольными и защищенными на уровне действующих стандартов банковской системы. Специалисты подчеркивают, что для повышения доверия к цифровому рублю необходима широкая информационная кампания и практические сценарии применения.