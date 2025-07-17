ФСБ обнародовала архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

Напомним, в феврале ФСБ рассекретила документы о работе советской контрразведки в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о деятельности по обеспечению безопасности лидеров большой тройки на Ялтинской конференции. В рассекреченных материалах говорилось, что в январе и феврале 1945 года советской стороне удалось задержать троих агентов немецкой и румынской разведки.