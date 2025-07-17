ФСБ обнародовала архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

ФСБ РФ рассекретила архивные документы, в которых приводится информация об обеспечении безопасности лидеров стран-победительниц на Потсдамской конференции летом 1945 года.
17 июля отмечается 80 лет со дня начала этого мероприятия, которое проходило в немецком городе Потсдам, освобожденном Красной Армией. Во встрече участвовали лидеры трёх государств антигитлеровской коалиции (СССР, США и Британии) Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль.
Местом проведения конференции стал бывший дворец германского кронпринца в Потсдаме. Для размещения делегаций выбрали урочище Бабельсберг, которое находится в 4 км восточнее указанного города.
«Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления НКГБ СССР, военной контрразведки “Смерш” НКО СССР, разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР», — следует из документов.
За личную охрану американской и британской делегаций отвечали союзники, вопросами внешней безопасности занимались советские войска НКВД. В районах, прилегавших к месту мероприятия, проводились разведывательные работы и разминирование.
В документах отмечается, что многие служебные и протокольные вопросы советская сторона решала, согласовывая их с представителями Британии и США.
«Проведённые предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц в Берлине», — подчёркивается в тексте.
Напомним, в феврале ФСБ рассекретила документы о работе советской контрразведки в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о деятельности по обеспечению безопасности лидеров большой тройки на Ялтинской конференции. В рассекреченных материалах говорилось, что в январе и феврале 1945 года советской стороне удалось задержать троих агентов немецкой и румынской разведки.