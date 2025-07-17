Медведев указал на «настоящих террористов»: «страшно подумать, а вдруг они все?»

Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому Дамаску. В результате погибли и получили ранения мирные жители. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал подумать, кто является «настоящим террористом», пишет РИА Новости.
Он указал, в том числе, на Вашингтон, атаковавший иранские ядерные объекты. Зампред Совбеза отметил, что террористами могут быть «они все», включая Израиль и «нынешний Дамаск».
«Нынешний сирийский режим “хороший” или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их “хорошими” и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — риторически вопросил Дмитрий Медведев.
Стоит напомнить, что Израиль атаковал несколько объектов в Дамаске. ЦАХАЛ нанесла удары по Генштабу армии Сирии и президентскому дворцу.