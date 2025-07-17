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Медведев указал на «настоящих террористов»: «страшно подумать, а вдруг они все?»

Медведев после удара Израиля по Ирану призвал поискать настоящего террориста.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому Дамаску. В результате погибли и получили ранения мирные жители. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал подумать, кто является «настоящим террористом», пишет РИА Новости.

Он указал, в том числе, на Вашингтон, атаковавший иранские ядерные объекты. Зампред Совбеза отметил, что террористами могут быть «они все», включая Израиль и «нынешний Дамаск».

«Нынешний сирийский режим “хороший” или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их “хорошими” и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — риторически вопросил Дмитрий Медведев.

Стоит напомнить, что Израиль атаковал несколько объектов в Дамаске. ЦАХАЛ нанесла удары по Генштабу армии Сирии и президентскому дворцу.

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