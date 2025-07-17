Медведев указал на «настоящих террористов»: «страшно подумать, а вдруг они все?»

«Нынешний сирийский режим “хороший” или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их “хорошими” и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — риторически вопросил Дмитрий Медведев.