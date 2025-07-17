Россиянам объяснили, чья пенсия изменится при переезде

Размер пенсии может измениться.
При переезде из одного региона России в другой выплаты для пенсионеров могут изменяться. Если пенсионер переехал с Крайнего Севера в центр страны, то он лишится «северной» надбавки. Об этом рассказала доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.
«Если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, то “северную” надбавку уберут. Но в обратном случае она появится», — передает издание «Прайм» слова Коваленко.
По словам эксперта, федеральные выплаты остаются неизменными вне зависимости от региона. Коваленко добавила, что переезжая в другой регион пенсионер должен уточнять возможные изменения доплат.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, что в 2025 году российские пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии, если их доходы окажутся ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Он отметил, что если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная.