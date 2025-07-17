Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ребенку с восьми лет можно прямо объяснять, что в интернете есть манипуляторы, для этого следует использовать примеры из актуальных для детей фильмов и игр, рассказал кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Владислав Сотников.
«Безусловно говорить с ребёнком об опасностях, которые содержит в себе интернет-пространство, необходимо, но с учетом возраста и его уровня развития», — рассказал специалист РИА Новости.
Он уточнил, что есть как минимум две причины, которые подтверждают необходимость говорить с ребенком о безопасности в интернете прямо и открыто. Во-первых, дети, не предупрежденные об опасности, чаще попадают в ловушки манипуляторов. Во-вторых, прямые запреты без объяснений вызывают любопытство, а мягкие, но четкие формулировки помогают сформировать критическое мышление.
Психолог отметил, что это актуально для любого возраста, даже если родители не покупают ребёнку телефон и уверенны, что он им нигде не пользуется.
«Современные исследования показывают, что дети с 7−8 лет уже способны понимать базовые правила безопасности, если объяснять их в доступной форме. Доступность в возрасте до семи лет обеспечивается либо чёткими правилами, которые ребёнок хорошо может усвоить, например, “Не разговаривай в интернете/по телефону с незнакомцами без родителей”, — уточнил Сотников.
Также в этом возрасте можно донести информацию путем использования образов метафоры и сказки, пояснил специалист.
«Начиная с 8 лет, можно уже прямо объяснять, что не все в сети те, за кого себя выдают. Ввести правило: “Если незнакомец спрашивает личное (фото, адрес, школу) — сразу к родителям”. Можно использовать примеры из актуальных для ребёнка фильмов/мультфильмов/игр, где есть негативный персонаж, представляющий опасность», — сообщил психолог.
По его словам, для подростков старше 13 лет не нужно искать особых форм при объяснении, честность и открытость будут цениться больше всего. Можно говорить открыто о манипуляциях, обсудить цифровой след.
«Тут важно выдержать баланс между честностью, прозрачностью и не скатиться в запугивание. Сделать это можно, если избегать страшных подробностей, но дать четкие критерии опасного поведения: “Если взрослый человек в интернете: просит хранить разговор в тайне, дарит подарки / предлагает встретиться, спрашивает про тело или личную жизнь — это опасно, нужно сразу рассказать родителям”, — отметил Сотников.
Психолог рассказал, что ребёнок, который уже встречался с такой коммуникацией, может испытывать чувство стыда и унижения, поэтому важно подчеркивать: «Ты никогда не виноват, если кто-то ведет себя странно — это проблема взрослого, а не твоя».
«В целом важно с детьми обсудить и чётко зафиксировать правило “3 НЕ”: не открывать личную информацию, не соглашаться на видеочаты или встречи без родителей, не верить слепо даже “друзьям” из сети — педофилы часто выдают себя за детей», — уточнил он.
Специалист пояснил, что разговор о безопасности в сети должен быть постепенным, честным и поддерживающим.