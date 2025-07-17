Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета

«Начиная с 8 лет, можно уже прямо объяснять, что не все в сети те, за кого себя выдают. Ввести правило: “Если незнакомец спрашивает личное (фото, адрес, школу) — сразу к родителям”. Можно использовать примеры из актуальных для ребёнка фильмов/мультфильмов/игр, где есть негативный персонаж, представляющий опасность», — сообщил психолог.