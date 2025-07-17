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Врач объяснила, как заставить себя работать в жару

Врач Салпагарова: организм тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Снижение работоспособности в жару обусловлено психологическими и физиологическими причинами. И с тем, и с другим можно достаточно легко справиться, рассказала агентству «Прайм» врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова.

По ее словам, психологически многим сложно настроиться на работу летом, поскольку жаркое время у многих ассоциируется с отпуском.

«Если задуматься, то сейчас можно насладиться солнышком в любой месяц года, для этого не надо ждать лета, поэтому выбираем мотивационные пути: увеличить доход в летний период, поехать отдыхать, когда не так жарко и меньше людей на курортах, развлекаться после работы», — посоветовала кардиолог.

Физиологическая причина в том, что наш организм в большинстве случаев тяжело переносит температуру воздуха выше 33 градусов Цельсия. Справиться с этим можно, скорректировав режим дня, питьевой режим, носить просторную одежду из натуральных тканей и использовать кондиционер, заключила Салпагарова.