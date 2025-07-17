Врач объяснила, как заставить себя работать в жару

«Если задуматься, то сейчас можно насладиться солнышком в любой месяц года, для этого не надо ждать лета, поэтому выбираем мотивационные пути: увеличить доход в летний период, поехать отдыхать, когда не так жарко и меньше людей на курортах, развлекаться после работы», — посоветовала кардиолог.