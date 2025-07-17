В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать кондиционер

В ведомстве уточнили, что главное правило при использовании кондиционеров — избегать резких температурных перепадов. Перед тем, как выйти на улицу, нужно дать себе время адаптироваться в помещении без кондиционера. Когда на улице высокая температура, следует не спешить в прохладное пространство — переход должен быть постепенным.