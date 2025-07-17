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Guardian: в Британии подростков заподозрили в связи с работающими на РФ группами

Полиция Британии заподозрила нескольких подростков в связи с преступными группировками, работающими в пользу РФ и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Британии расследуют дело, связанное с участием подростков в преступных схемах. По сведениям полиции, молодые люди сотрудничали с группировками, работающими «в пользу России и Ирана», пишет газета The Guardian.

В статье сказано, что правоохранители сочли наиболее враждебными действия против Британии, исходящие из РФ, Ирана и Китая. По имеющимся сведениям, число таких случаев выросло в пять раз с 2018 года.

«Нам действительно нужно по-другому думать о том, как мы можем говорить с этими молодыми людьми о рисках, которым они подвергаются», — говорится в материале.

В Германии тем временем выдали ордеры на арест граждан РФ или проживающих в России подозреваемых. Они обвиняются в якобы организации хакерской атаки.