Guardian: в Британии подростков заподозрили в связи с работающими на РФ группами

В Британии расследуют дело, связанное с участием подростков в преступных схемах. По сведениям полиции, молодые люди сотрудничали с группировками, работающими «в пользу России и Ирана», пишет газета The Guardian.
В статье сказано, что правоохранители сочли наиболее враждебными действия против Британии, исходящие из РФ, Ирана и Китая. По имеющимся сведениям, число таких случаев выросло в пять раз с 2018 года.
«Нам действительно нужно по-другому думать о том, как мы можем говорить с этими молодыми людьми о рисках, которым они подвергаются», — говорится в материале.
В Германии тем временем выдали ордеры на арест граждан РФ или проживающих в России подозреваемых. Они обвиняются в якобы организации хакерской атаки.