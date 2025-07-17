Концерт группы «Тату» в Крыму хотят отменить из-за угрозы традиционным ценностям

Поводом для беспокойства депутата стала информация о том, что бывшие солистки коллектива Елена Катина и Юлия Волкова планируют совместное выступление 19 июля на площадке в Ялте. Пресс-служба Катиной подтвердила эту новость.
В письме Останина выразила обеспокоенность, что репертуар «Тату» — особенно провокационные композиции, принесшие коллективу популярность в начале 2000-х, — противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России и может нарушать отечественное законодательство.
«В целях исключения возможности нарушения российского законодательства просим в срочном порядке разобраться в ситуации и предотвратить проведение концерта группы “Тату” на территории Республики Крым», — цитирует обращение депутата к Сергею Аксёнову РИА «Новости».
Кроме того, Останина призвала к системному подходу и попросила Константинова не допускать в будущем событий с участием аналогичных артистов, чьё творчество, по мнению депутата, может представлять угрозу традиционным ценностям.
Ранее депутат Михаил Иванов в беседе с Life.ru потребовал проверить возродившуюся группу «Тату» на соответствие традиционным ценностям. По его мнению, творчество певиц подпадает под целый ряд административных и уголовных статей.