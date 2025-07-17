На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Ночью в четверг, 17 июня, после небольшой временной приостановки проезда Крымский мост вновь открыт и функционирует. Об этом заявили представители Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в опубликованном посте.
По данным на 03:00 по московскому времени, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. А вот в пробке со стороны Тамани стоит около 520 транспортных средств. Сообщается, что очередь может рассосаться примерно через два часа.
Как KP.RU писал ранее, автомобилистов, которые стояли на Крымском мосту во время последней приостановки движения по объекту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.