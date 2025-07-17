Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

По данным на 03:00 по мск, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в четверг, 17 июня, после небольшой временной приостановки проезда Крымский мост вновь открыт и функционирует. Об этом заявили представители Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в опубликованном посте.

По данным на 03:00 по московскому времени, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. А вот в пробке со стороны Тамани стоит около 520 транспортных средств. Сообщается, что очередь может рассосаться примерно через два часа.

Как KP.RU писал ранее, автомобилистов, которые стояли на Крымском мосту во время последней приостановки движения по объекту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.