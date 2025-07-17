В Слюдянке остановили незаконную перевозку 35 лошадей

12 июля 2025 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия вместе с госавтоинспекторами пресекли незаконную перевозку животных в Слюдянке. Как стало известно КП-Иркутск, водитель вез 35 лошадей из села Акша (Забайкальский край) в Новосибирск без необходимых ветеринарных документов.
— Нарушителю выдали предписание вернуть животных обратно в пункт отправки. Кроме того, владельцу лошадей направят официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений, — сообщили в пресс-службе Управления.
Это уже седьмой случай с начала года, когда в Слюдянке выявляют незаконные перевозки скота. С января 2025 года по требованиям Россельхознадзора в регионе вернули 283 головы животных, которые перевозили с нарушениями ветеринарных правил.
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