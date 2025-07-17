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Студенты московских вузов возвращают из небытия имена советских солдат

В Псковской области завершилась поисковая экспедиция, в которой приняли участие студенты московских вузов. Вместе с отрядом «Забытый батальон» они обнаружили и подняли на поверхность останки советских солдат.

В Псковской области завершилась поисковая экспедиция, в которой приняли участие студенты московских вузов. Вместе с отрядом «Забытый батальон» они обнаружили и подняли на поверхность останки советских солдат.

В патриотической экспедиции трудился студенческий корпус «Команда Арктики». Базовый вуз объединения — Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА. Однако в составе корпуса в экспедиции трудились также студенты РУДН, Финансового университета при правительстве РФ и других высших учебных заведений. Вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» участники «Команды Арктики» подняли останки советского солдата, погибшего летом 1941 года.

— Каждый найденный боец дождался момента возвращения домой, момента, когда его подвиг и жертва обретают достойное увековечивание, — поделился впечатлениями член экспедиции, студент РТУ МИРЭА Александр Калинин.

При солдате поисковики обнаружили личные вещи: элементы обмундирования, фрагменты газеты, бумажника и смертный медальон. Именно он хранит сведения, необходимые для идентификации бойца.

— К сожалению, состояние медальона не безупречное, но мы обязательно отправим находку на экспертизу. Есть надежда, что удастся установить имя героя, — рассказал Владимир Бумаков, командир поискового отряда «Забытый батальон».

Останки будут с воинскими почестями перезахоронены на мемориальном кладбище. Работа по установлению личности бойца Красной армии продолжится в архивах.

Также поисковики обнаружили знак различия сержанта войск НКВД, так называемый треугольник. Эта небольшая металлическая деталь от гимнастерки может стать ключом к установлению личности бойца, погибшего во взорванном доте.

— Чтобы добраться до треугольника, пришлось идти по мокрой траве, спускаться в разрушенные казематы, перепиливать арматуру и ведрами выносить песок, — рассказал Бумаков. — Но наши добровольцы из «Команды Арктики» не сдавались. Работали под проливным дождем, но результат того стоил.

Экспедиция длилась две недели. Она проходила в Себежском укрепленном районе, где летом 1941 года шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Деятельность «Команды Арктики» в Псковской области высоко оценил проректор МИРЭА Игорь Тарасов.

— Это сообщество молодежи, которая делом чтит память предков. Такие проекты воспитывают не только историческую грамотность, но и гражданскую ответственность, — подчеркнул Виктор Тарасов.

Во время экспедиции студенты не только вели раскопки. Они также восстанавливали мемориалы и очищали доты. По вечерам они собирались у костра и обсуждали проделанную за день работу.

По официальным данным, в Псковской области до сих пор не найдены останки десятков тысяч солдат. «Команда Арктики» еще не раз приедет сюда. Каждая экспедиция — шанс вернуть из небытия еще одно имя.

ИСТОРИЯ.

Себежский укрепленный район, он же 58-й укрепрайон, — инженерные сооружения, созданные РККА. В комбинации с естественными препятствиями они должны были сдерживать стремительное наступление врага с территории Латвии. 17 июня 2016 года в Псковской области в деревне Заситино был установлен памятник защитникам Себежского укрепрайона, которые боролись с немецкими захватчиками.