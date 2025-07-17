Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей могут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Эта мера доступна мобилизованным военнослужащим и контрактным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО или охраняющим границу в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО, а также родственникам, совместно проживающими с Героями — супругам, детям, родителям и иным гражданам, признанным членами семьи. Все они имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей», — сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что для получения рассрочки собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен написать соответствующее заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. По его словам, к заявлению следует приложить не только документы, подтверждающие личность собственника или нанимателя жилого помещения, но и документы, подтверждающие обоснованность просьбы.
«Долг за ЖКУ данные категории также могут оплатить в рассрочку, подав соответствующее заявление в УК или РСО. Напомню, что пени за несвоевременную или неполную оплату “коммуналки” данными категориями граждан не начисляются», — заключил он.