Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ

«На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Эта мера доступна мобилизованным военнослужащим и контрактным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО или охраняющим границу в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО, а также родственникам, совместно проживающими с Героями — супругам, детям, родителям и иным гражданам, признанным членами семьи. Все они имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей», — сказал Колунов.