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«Это армии тьмы»: Петро заявили о планах разорвать отношения с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о намерении прекратить партнерские отношения с НАТО. Это заявление он сделал во время выступления на международной конференции по ситуации в Газе, проходящей в Боготе.

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о намерении прекратить партнерские отношения с НАТО. Это заявление он сделал во время выступления на международной конференции по ситуации в Газе, проходящей в Боготе.

— Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет… Это не армии свободы, это армии тьмы. Разве не пришло время для создания другого военного альянса?, — заявил Петро.

Он также подчеркнул, что его государство не должно вступать в союзы с теми, кто подвергает бомбардировкам мирных жителей, в том числе детей.

Колумбия с 2018 года имеет статус «глобального партнера» НАТО, оставаясь единственной латиноамериканской страной с такой формой сотрудничества с альянсом, передает Лента.ру.

Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.

До этого также появилась информация о том, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein Flag 2025 («Рамштайн Флэг — 2025»), в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».

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