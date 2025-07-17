Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час

Обычно ограничения на Крымском мосту вводят на фоне атак украинских беспилотников. Согласно данным Минобороны РФ, за вечер 16 июля в российских регионах были сбиты 40 беспилотников самолётного типа: 29 — над Белгородской областью, девять — над Брянской областью и два — над Липецкой областью.