В ДВФУ в Приморье появятся двудипломные программы совместно с Китаем

Стороны планируют объединить в своих программах знания о биоэкономике, мониторинге, наукоемких материалах. Так можно будет создавать новые технологии, которые будут востребованы в экономике Дальнего Востока и стран Азии, считает ректор ДВФУ Борис Коробец. Также будут формироваться трансграничные исследовательские команды для устойчивого развития Китая и России.