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В ДВФУ в Приморье появятся двудипломные программы совместно с Китаем

Дальневосточный федеральный университет и университет Цинхуа в Шэньчжэне ведут переговоры о создании двудипломных образовательных программ.

Источник: РИА "Новости"

Их откроют уже в ближайший год.

Стороны планируют объединить в своих программах знания о биоэкономике, мониторинге, наукоемких материалах. Так можно будет создавать новые технологии, которые будут востребованы в экономике Дальнего Востока и стран Азии, считает ректор ДВФУ Борис Коробец. Также будут формироваться трансграничные исследовательские команды для устойчивого развития Китая и России.

До этого проектный офис ДВФУ открыли в Педагогическом университете Центрального Китая в провинции Ухань. С его помощью усилят молодежные обмены между нашими странами.