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Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве

SuperJob: интуиция при трудоустройстве подвела каждого пятого россиянина.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

«Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Исследование показало, что 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% — иногда.

Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну — 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).