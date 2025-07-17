Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве

«Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.